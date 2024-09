DA QUARTA A MORENO: QUANTO È ALTA LA DIFESA DELLA FIORENTINA?

FirenzeViola.it

Nelle sperticate e ampie analisi andate in scena nei giorni successivi alla sconfitta contro l'Atalanta e in avvicinamento alla Lazio, una delle discussioni che è andata per la maggiore a Firenze e dintorni è stata relativa all'altezza dei difensori che sono scesi in campo al Gewiss Stadium, per molti considerati troppo bassi per essere in Serie A. E per questo sarebbero arrivati i due gol di testa di Retegui prima e di De Ketelaere dopo. Ma la difesa della Fiorentina ha davvero una mancanza di centimetri? Andiamo a vedere nel dettaglio, scansando subito ogni dubbio sui portieri perché De Gea, Terracciano e Christensen (così anche il giovane Martinelli) sono i più alti della rosa arrivando rispettivamente a 1,92m, 1,93m e 1,9m.

Quarta-Ranieri-Biraghi è il trio "più basso" a disposizione

I tre in difesa scesi in campo a Bergamo sono in effetti i tre giocatori più bassi che Palladino poteva scegliere per ogni rispettivo ruolo. Perché il metro e 87 di Ranieri, mischiato al metro e 86 di Biraghi e all'1,83 di Quarta - passaporti alla mano - sono di fatto i "più bassi" che l'allenatore della Fiorentina potesse scegliere. Ma per il ruolo di centrale il designato dovrebbe essere Pongracic, dall'alto del suo metro e 90, così come sulla sinistra ci potrebbe essere il nuovo arrivato Moreno, alto un metro e 93, mentre sulla destra si potrebbe guardare al giovane Comuzzo, 1 metro e 85 di giocatore. La media tra tutti i difensori a disposizione viene fuori 1,87m, decisamente in media rispetto alla Serie A se guardiamo per esempio alla coppia centrale della Lazio, prossima avversaria, con il metro e 85 di Gila e il metro e 88 di Romagnoli. E allora ci deve essere altro.

Non è solo una questione di centimetri

Si potrebbe obiettare - e lo ha fatto oggi a Radio Firenzeviola un ex viola come Celeste Pin - che l'altezza per un difensore, e in generale per colpire di testa, non è tutto. Un grande ex viola come Passarella non era certo un Marcantonio, così come guardandosi altrove basti ricordare gli esempi dei Cordoba o dei Cannavaro. C'entra anche il sapere come e quando saltare che fa la differenza sui calci piazzati, al di là delle marcature che troppo spesso in questo inizio di stagione della Fiorentina sono state larghe. Ma certo, ripartire dai colossi a volte aiuta a evitare certe critiche e magari a prendere certi gol.

L'altezza dei difensori centrali della Fiorentina

Martinez Quarta: 1,83

Luca Ranieri: 1,87m

Marin Pongracic: 1,9m

Matias Moreno: 1,93m

Pietro Comuzzo: 1,85m

Cristiano Biraghi: 1,86m