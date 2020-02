L'attesa si fa quasi febbrile, se si considera l'importanza ed il peso specifico del calciatore in questione. Franck Ribery, sostengono in molti, ha davanti a sé ancora una decina di giorni scarsi di allenamenti a parte, seguendo tabelle personalizzate preparate dallo staff, prima di poter finalmente fare il suo completo ritorno in gruppo. Certo, ci sarà poi comunque da aspettare per poterlo rivedere anche in campo - di fatto quasi impossibile pensarlo in campo prima di marzo, dato che si parla di uno stop ormai di oltre due mesi - ma già solamente l'idea di poter contare sull'asso ex Bayern è una condizione in grado di dare notevole spinta mentale ad un gruppo, quello di Iachini, apparso lievemente scarico di recente, e in difficoltà nelle ultime - complicate, va ricordato - uscite tra campionato e Coppa Italia. Countdown in corso.

Quello di Ribery, tra l'altro, non è l'unico recupero in vista per l'allenatore Iachini, che presto vedrà allargarsi il ventaglio di soluzioni a propria disposizione nella rosa gigliata. Ci sono altri due giocatori che stanno lavorando alacremente, chi in vista di un ritorno immediato, chi invece per preparare al meglio già la prossima stagione. Il primo è Alfred Duncan: il centrocampista arrivato a gennaio dal Sassuolo sarà per la prima volta a disposizione domenica prossima nella trasferta di Marassi, dato che sembra aver messo alle spalle i problemi muscolari che l'hanno tenuto fuori per tutto l'ultimo periodo. Il secondo, invece, è Christian Kouamé: ieri l'ex Genoa ha mostrato i suoi progressi un video social nel quale lo si vede correre. Nessuna fretta però sul conto del classe '97: anche se quest'ultimo spera di tornare disponibile per la fine di questa campionato, nel suo caso la testa è veramente già al prossimo anno.