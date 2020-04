CORSI A FV, Zurkowski? Caso strano ma sarà utile

Nel corso della giornata di ieri, Firenzeviola.it ha voluto approfondire con il presidente dell'Empoli Fabrizio Corsi quello che è il momento di Szymon Zurkowski, che - pur arrivato in prestito a gennaio agli azzurri in Serie B - non ha avuto modo di esordire prima dello stop al campionato. Ecco le parole del numero 1 del club toscano: "Il caso di Żurkowski è un po' strano e molto particolare. Lui è un giocatore di buon livello ma ancora con noi non ha giocato nemmeno un minuto. È un ragazzo bravo, professionale e forte tecnicamente. Se la Serie B dovesse ripartire dopo questo terribile virus, e credo che ripartirà, Żurkowski potrebbe essere una pedina molto importante e decisiva per queste dieci giornate che restano da giocare".