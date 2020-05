CORONAVIRUS, Non solo Serie A: tutte le ultime

Aggiornamenti quotidiani sulle questioni che coinvolgono i campionati europei extra Serie A.

IN PREMIER I GIOCATORI CONTRO LA RIPARTENZA - Sarebbero ben 50 i giocatori della Premier League che si starebbero opponendo ad una ripresa del campionato. Questi giocatori potrebbero opporsi al ritorno in campo e al piano che i club stanno provando a stilare per ripartire. Tra questi spicca Sergio Aguero, attaccante del Manchester City. Lo scrive Star Sport.

IN CROAZIA SI TORNA IN CAMPO - Si torna in campo, ed è ufficiale: si partirà con la Coppa di Croazia il 30 maggio. Servirà da test per poi far ripartire il campionato, data prevista 5 giugno.

ANCHE LA DANIMARCA OK - Torna il calcio in Danimarca, è ufficiale. Il primo ministro danese, Mette Frederiksen, ha annunciato l'inizio della Fase 2 e il calcio rientrerà fra le attività che potranno riprendere. Ciò significa che i club potranno riprendere gli allenamenti, sempre seguendo le linee guida dei protocolli redatti. Resta da decidere la data di ripartenza. Si sa già che la partita che aprirà le danze sarà AGF-Randers.

LE DATE DELLA BUNDES - La Bundesliga 2019/2020 riprenderà ufficialmente il via il 16 maggio. Lo ha spiegato l'ad della DFL, Christian Seifert, in conferenza stampa. "Il rischio di infezione per i giocatori è estremamente basso e non è più alto rispetto ad altri settori". Il termine della stagione è fissato per il 27/28 giugno.

IN SPAGNA OK LE 5 SOSTITUZIONI - La RFEF (Real Federación Española de Fútbol), attraverso la sua Commissione Delegata, ha ratificato le cinque sostituzioni per le squadre di Primera e Segunda División da qui al termine della stagione. Di conseguenza, i club di queste due categorie potranno convocare 23 giocatori (20 in Segunda B e Tercera). Sempre che, ovviamente, si decida di tornare a giocare. Confermata, inoltre, la sospensione senza retrocessioni delle competizioni non professionistiche. A mettere un po' in subbuglio la Liga il nuovo positivo riscontrato nella Real Sociedad.