CONTATTI CONTINUI COL SASSUOLO PER THORSTVEDT: MENO DI 10 MLN PER ARRIVARE AL TERZO ACQUISTO

Cuoce a fuoco lento il mercato in entrata della Fiorentina, partito con Moise Kean - chiuso la settimana scorsa e presentato oggi in conferenza stampa al Viola Park dalle 17 - e proseguito con Nicolas Valentini. Una trattativa nata da mesi e portata avanti fino all’accelerata delle ore scorse, quando (come raccontato) il club viola ha lavorato alacremente con l’entourage e col Boca Juniors per chiudere la questione, mettendo le mani una volta per tutte sul difensore che oggi sosterrà le visite mediche dall’Argentina.

Due acquisti a cui se ne potrebbe aggiungere velocemente un terzo del quale si sa già nome e cognome: Kristian Thorstvedt. Di proprietà del Sassuolo, il norvegese è un profilo attenzionato da tempo dalla dirigenza viola, che in casa neroverde ha dato uno sguardo a più riprese anche nelle sessioni di mercato precedenti. A questo giro gli occhi sono finiti più di tutti sul centrocampista, per il quale i colloqui sono iniziati da tempo e vanno avanti spediti in queste ore.

Gli emiliani fanno del giocatore - che ovviamente gradirebbe eccome Firenze - una valutazione inferiore ai 10 milioni di euro, per un affare che può arrivare a destinazione con una cifra di 7-8 milioni. Dal canto suo, il club di Commisso continua a mostrare forte interesse - più della concorrenza italiana - in primis all’entourage del giocatore - nelle vesti dell’intermediario che sta discutendo del tutto - e ieri ci sono stati ulteriori contatti con quest’ultimo, allargando il cerchio anche al Sassuolo, con il quale va trovata un’intesa totale per cui le parti stanno continuando a lavorare. La Fiorentina più di tutti si è mostrata interessata a Thorstvedt ed è in questo momento il club più vicino alla meta, destinazione ancora da raggiungere ma che non dista molto.