CONFERENCE, Viola liberi: in campo da domani

Nonostante la partita di Conference giovedì, la Fiorentina oggi ha goduto di una giornata libera. Un modo per arrivare alla gara europea liberi di testa, nonostante il poco tempo per prepararla, e per vivere tutto d'un fiato poi le due gare ravvicinate tra The New Saints e Milan domenica sera. Un modo anche per ricominciare a lavorare tutti insieme appunto da domani.