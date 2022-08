CONFERENCE LEAGUE, Il calendario arriverà domani

La Fiorentina conosce già le avversarie del girone di Conference League, non ancora quando giocherà e con chi. Questo perché - sebbene siano già noti i giorni dei turni che saranno l'8 e il 15 settembre, il 6, il 13 e il 27 di ottobre e l'ultima partita del gruppo il 3 novembre - la UEFA non ha ancora comunicato la suddivisione delle partite. Anzi, secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it la comunicazione definitiva potrebbe, o meglio dovrebbe arrivare nella giornata di domani. Ancora un po' di pazienza dunque per chi vuole già correre a fissare le destinazioni per seguire la Fiorentina.