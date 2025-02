Conference League, agli ottavi contro il Panathinaikos: l'approfondimenti di FV sui greci

Il sorteggio di Conference League metterà di fronte alla Fiorentina i greci del Panathinaikos negli ottavi di finale della terza competizione europea. Per scoprire che squadra è il Panathinaikos è possibile cliccare qui e leggere l'approfondimento di FV.

Di seguito un estratto: il Pana, come viene chiamato gergalmente il club di Atene, ha quasi 120 anni di storia, con 20 campionati e 20 coppe di Grecia nel proprio Palmares oltre a una coppa dei Balcani per Club vinta nel 1977 e una finale di Coppa dei Campioni nel 1971. Malesani, Puskas e oggi Rui Vitoria: il Panathinaikos ha sempre avuto allenatori di caratura internazionale e non ne fa difetto il portoghese che in carriera ha saputo vincere anche 2 campionati in Portogallo con Benfica e Vitoria Guimaraes oltre all'esperienza vissuta in Arabia Saudita e poi, fino al 2024, come CT dell'Egitto.