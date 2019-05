COMMISSO-VIOLA, Rivivi tutti i momenti nel live di FV

19.55: La squadra sta cenando al centro sportivo, al termine della stessa tornerà in ritiro (presumibilmente verso le 20.30) e lì passerà la notte. Domani mattina come previsto nuovo allenamento in vista della gara con il Genoa.

18.40: Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it in questi minuti sia Andrea che Diego Della Valle, malgrado le voci sempre più insistenti circa una cessione della società, passeranno la notte a Firenze con la squadra. Stessa cosa dovrebbero fare nella mattinata di domani quando assisteranno alla rifinitura, mentre non ci sono ancora certezze riguardo la loro presenza all'Artemio Franchi per la gara con il Genoa.

18.06 - Filippo Pucci, presidente dell'ACCVC, ha parlato a Radio Sportiva della possibile cessione della Fiorentina a Rocco Commisso: "Io ho sempre ritenuto che un cambio di proprietà fosse fattibile, nessuno vuol continuare in questo modo e in questo clima. Ma adesso la priorità è ovviamente rimanere in Serie A"

17.42 - Così l'ex centrocampista viola Antonio Di Gennaro a Lady Radio sulla possibile acquisizione della Fiorentina da parte di Rocco Commisso: "La notizia può motivare i calciatori, perché anche Commisso è un imprenditore importante. 150 milioni di dollari è una cifra congrua, chiedere di più bloccherebbe la vendita"

16.57 - TMW scrive che lunedì dovrebbe essere il giorno buono per il closing che porterà il magnate italo-americano Rocco Commisso a diventare il nuovo proprietario della Fiorentina. Le reazioni dagli States, in tal senso, sono dense di entusiasmo. Si legge inoltre che l'attuale club manager, ma più in generale bandiera viola assoluta, Giancarlo Antognoni avrà un ruolo anche nella nuova società

16.35 - Dopo la squadra lasciano anche Villa Olmi i fratelli Della Valle e il presidente Cognigni. I dirigenti della Fiorentina a bordo di un pulmino raggiungeranno la squadra al Centro Sportivo per seguire l'allenamento odierno (CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO).

16.01 - Massimo Lopes Pegna, corrispondente dagli USA de La Gazzetta dello Sport, ha parlato a FirenzeViola.it sull'affare Commisso-Fiorentina: "Parliamo di uno che ha voglia di primeggiare. Certo, con tutti i paletti che ci sono non è possibile pensare che arrivi e d'un tratto compri tutti i migliori giocatori, ma è un soggetto affidabile. Posso sbilanciarmi perché lo conosco personalmente. Da tifoso della Fiorentina posso dire che che sarei contento qualora subentrasse lui alla guida del club", alcune delle sue dichiarazioni. QUI l'intervista completa

15.45 - La redazione di FirenzeViola.it ha contattato in esclusiva il corrispondente del Corriere dello Sport Massimo Basile che ha commentato così la vicenda: "E' una trattativa che era andata avanti già da un anno. Commisso aveva già fatto questa offerta da 175 milioni mentre i Della Valle ne avevano chiesti 300 all'inizio. Poi dopo la contestazione dei tifosi, dopo l'annata poco felice della Fiorentina, Della Valle ha cominciato a mollare e alla fine gli ultimi episodi l'hanno convinto ad accelerare le pratiche. “Come imprenditore dal punto di vista finanziario è molto solido. Lo stadio non è nemmeno il motivo principale per cui viene. A lui attrae il fatto di possedere una squadra come la Fiorentina in una città come Firenze”. (CLICCCA QUI PER L'INTERVISTA COMPLETA)

15.15 - Giancarlo Antognoni e Pantaleo Corvino hanno lasciato poco fa il ritiro della Fiorentina. Qui sotto la foto e il video di FirenzeViola.it che ritraggono i due dirigenti viola uscire da Villa Olmi. Poco dopo è arrivato anche il pullman della Fiorentina che porterà i giocatori al Centro Sportivo Davide Astori per l'allenamento. Qui sotto il video:

15.00 - Massimo Lopes Pegna, corrispondente a New York della Gazzetta dello Sport, ha commentato così a Radio Bruno Toscana le voci di un possibile accordo tra Fiorentina e il magnate italo-statunitense per l'acquisto dell'ACF Fiorentina: "Quel che posso dire per certo è che l'accordo è confermato da fonti vicine a Commisso, che l'accordo è reale, e che c'è una trattativa in corso. Commisso sarà un proprietario vero e presente, con un grande ego. Mi disse una volta che "quando fa le cose non lo fa per partecipare".

13.56 - Per analizzare la situazione legata alla possibile acquisizione della Fiorentina da parte di Commisso, abbiamo chiesto all'esperto in materia Marco Bellinazzo. "Commisso potrebbe davvero acquistare la Fiorentina. Però con le regole del Fair Play Finanziario oggi un magnate - per quanto possa essere ricco - non può investire tutto e subito", uno stralcio principale delle sue dichiarazioni. CLICCA QUI per l'intervista completa.

13.37 - E' terminato il pranzo della Fiorentina: la squadra sta tornando nelle camere per riposare. I fratelli Della Valle sono, invece, rimasti in hotel in quanto evidentemente c'è stata l'occasione per fare il punto della situazione in vista della gara di domani contro il Genoa

13.17 - C'è un retroscena de ilsole24ore.com secondo cui Rocco Commisso aveva trattato già la Fiorentina all’inizio dello scorso anno, prima di provare ad acquistare (senza successo) il Milan nella primavera 2018. Però a quel tempo la trattativa con i Della Valle si era fermata sul prezzo

12.40 - Altre notizie dal ritiro raccolte da FirenzeViola.it. Montella è tornato assieme al preparatore dei portieri Rosalen Lopez e si è potuto così dare inizio al pranzo con la dirigenza al completo

12.20 - Massimo Ambrosini, ex centrocampista di Milan e Fiorentina, alla domanda relativa all'acquisto della Fiorentina da parte di Rocco Commisso ha detto: "Alla fine ce l'ha fatta ad arrivare nel calcio italiano. Prima voleva prendere il Milan, adesso la Fiorentina"

12.10 - Lo stesso Vincenzo Montella in conferenza stampa, interpellato sulla questione Commisso ha detto: "Ci mancava solo questa…. Commisso mi ha seguito anche quando ero al Milan. Per me sono solo voci"

11.53 - Notizie anche dal ritiro della Fiorentina. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, nell'Hotel dove alloggiano i viola sono presenti Diego Della Valle, il fratello Andrea, Cognigni e Corvino. QUI la news

11.31 - Un breve riassunto di quanto uscito in queste ore. Una trattativa tra Commisso e Diego Della Valle era già avvenuta tre anni fa, ha rivelato gazzetta.it, anche se richiesta e offerta non combaciavano. Nella scorsa settimana c'è stato dunque un altro incontro a Manhattan tra l'attuale proprietario della Fiorentina e colui che vorrebbe rilevarne la proprietà: l'offerta di Commisso sarebbe stata sui 150 milioni di dollari secondo il Ny Times, anche se il Corriere dello Sport afferma che si tratterebbe di una cifra addirittura superiore. In tutto questo c'è il campo, dove la Fiorentina giocherà domani la partita contro il Genoa. Secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com, l'eventuale permanenza in Serie A o meno della Fiorentina sarà un aspetto dirimente per l'annuncio che, ha scritto il New York Times, potrebbe avvenire già lunedì

11.10 - Ultime sulla trattativa da tuttomercatoweb.com: l'acquisto o meno della Fiorentina da parte di Commisso dipende dalla permanenza in Serie A. CLICCA QUI per la notizia

11.00 - Anche La Gazzetta dello Sport ha stilato un ritratto di Rocco Commisso, ripercorrendo le tappe della sua vita. QUI il profilo

10.21 - L'imprenditore statunitense non sarebbe il primo ad entrare nel calcio italiano ed europe. CLICCA QUI per una panoramica sulle proprietà nord-americane nel calcio europeo

10.08 - Commisso è stato inserito dalla rivista Forbes nella classifica degli uomini più ricchi al mondo, piazzandosi 424° con un patrimonio stimato di 4.5 miliardi di euro. CLICCA QUI per il suo profilo completo

10.02 - Una notizia che ha colpito tutti i media nazionali, le cui aperture sono state dedicate all'inidiscrezione lanciata dal quotidiano statunitense. CLICCA QUI per le aperture online e tutte le reazioni dal web

Rocco Commisso-Fiorentina, un affare in dirittura d'arrivo. La notizia svelata dal New York Times nella serata di ieri e rilanciata da tutti i media italiani questa mattina ha sconvolto il mondo viola e del calcio italiano, alla vigilia peraltro della partita più importante della stagione.

Il miliardario italo-americano (è originario di Locride, nella costiera calabrese), avrebbe avuto i primi contatti con Diego Della Valle già un anno fa, offrendo 175 milioni a fronte della richiesta di 300 milioni. Non se ne fece di nulla vista la distanza tra le parti, ma questa volta le carte in tavola sono cambiate e sembrano esserci gli estremi per un finale diverso.

La settimana scorsa, durante il viaggio di DDV a Manhattan per l'inaugurazione del nuovo negozio Tod’s nel complesso di Manhattan di Hudson Yards, sarebbe stata conclusa la trattativa per circa 150 milioni di dollari (anche se c'è chi dice che la cifra sarebbe superiore) e lunedì avverrà l'annuncio.

Fino all'ufficialità dell'operazione si resta nel campo delle ipotesi, ma la notizia ha sconvolto il mondo Fiorentina.