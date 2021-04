COMMISSO, Telefonata alla squadra: i dettagli

L'ha citata anche Beppe Iachini in conferenza stampa, Rocco Commisso ieri ha fatto una telefonata per incoraggiare i giocatori e lo staff della Fiorentina. Come raccolto da FirenzeViola.it, la chiamata è avvenuta a fine allenamento ed è servita al presidente viola per ribadire la vicinanza della società al gruppo, sottolineando come la Fiorentina debba essere considerata una famiglia. Commisso tornerà dopo Pasqua per essere ancora più a stretto contatto con la squadra, e il messaggio fatto passare via telefono è che nelle ultime 10 gare ci vorranno massima attenzione e rendimento. Conclusione poi con gli auguri di Pasqua.