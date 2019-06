COMMISSO, Sull'acquisto di ACF: "Provavo da 3 anni"

Durante la conferenza stampa con cui si è presentato a tifosi e giornalisti, Rocco Commisso ha anche raccontato i dettagli della trattativa che lo ha portato ad acquistare la ACF Fiorentina. Ecco l'estratto (QUI la conferenza integrale): "La prima offerta per la Fiorentina è stata nel 2016. Nel 2017 la famiglia Della Valle - che voglio ringraziare per come ci hanno dato la squadra - non mi hanno risposto, così come anche nel 2018 e pensavo che non ci fossero più margini. Poi nelle ultime 3 settimane abbiamo fatto tutto. Mister Li? Non l'ho mai visto... so che ha perso più soldi lui in un anno che una singola persona nel resto del mondo. L'obiettivo mio era investire in questo settore: volevo acquistare una squadra importante in una bellissima città, anche se altre squadre - specie quelle del sud - mi hanno cercato. Io voglio ottenere molto con la squadra ma non voglio fare promesse che non posso mantenere. Credo che abbiamo ottenuto un buon prezzo e sono pronto a correre un rischio: sennò non sarei qua".