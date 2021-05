COMMISSO, Ringrazio Iachini, si merita una statua

Prima della conferenza stampa il presidente viola Rocco Commisso ha voluto cominciare con un ringraziamento personale a Beppe Iachini: "Per prima cosa lo ringrazio per il lavoro. Sono venuto dall'America che avevamo una squadra terrorizzata, per quanto successo Prandelli e perché i giornalisti non sono andati leggeri verso i giocatori. Ringrazio Beppe e spero che i fiorentini gli facciano una statua, magari a Piazzale Michelangelo.