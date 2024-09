COMMISSO, La Gazzetta e una rinnovata concordia

FirenzeViola.it

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Uno degli articoli che ha riscosso maggiore interesse oggi su Firenzeviola.it è stato l'editoriale pubblicato questa mattina da La Gazzetta dello Sport a firma Andrea Di Caro a proposito della "pace sancita" tra il noto quotidiano sportivo e la Fiorentina, dopo anni di gelo e di battaglie legali. Ecco una parte del fondo in edicola stamattina: "Le comunicazioni con Rocco Commisso si erano interrotte bruscamente più di tre anni fa, il 15 maggio 2021, quando uscì un nostro commento che fu la causa dello strappo. Era un periodo periodo caldo a Firenze, il giorno prima il presidente la Fiorentina era stato protagonista di una conferenza stampa dei toni molto accesi, in cui polemizzò anche con giornalisti e testate per alcune critiche ricevute, che riteneva ingiusta e presuntuose. Ci furono repliche, tra cui la nostra. Non era nostra intenzione offendere né il presidente Commisso nella sua storia umana e professionale, né le sue origini, né tantomeno l’intera comunità italo-americana. A distanza di tre anni tante cose sono accadute, anche a livello umano e personale, che hanno facilitato un incontro chiarificatore".

