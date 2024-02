COMMISSO, Investito molto, ma fa discutere il "come"

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Perché seppure nessuno possa discutere quanto Commisso abbia investito nel club, dotandolo del centro sportivo più importante d’Europa, e compreso che “spendere per spendere” non significa necessariamente vincere (o non debba per forza obbligare la società a strapagare calciatori come verrebbe da pensare in riferimento alla vicenda Gudmundsson) è più il come che non il quanto si è speso che, da tempo, è finito al centro di molte discussioni e più di una critica. Perché osservando poi la condizione della rosa a disposizione di Italiano, giunto al terzo anno di gestione, si fatica a individuare quelli che potranno essere i punti di partenza dell’immediato futuro, panchina inclusa.

