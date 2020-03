COMMISSO E LA SERIE A, Possibile che non finisca

Nel corso della lunga intervista (LEGGI QUI l'integrale) a GR Parlamento, il presidente viola Rocco Commisso ha parlato anche della possibilità sempre più concreta che l'attuale stagione di Serie A non venga conclusa: "No, non ci si può allenare. Speriamo che succeda presto, ma non è finita. Non corriamo troppo avanti, non sappiamo quando arriveremo a zero nuovi casi. C'è una grande possibilità che questo campionato non finisca, io non so. Dobbiamo andare avanti, pensando che c'è probabilità che non si giochi più in questa stagione".