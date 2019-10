COMMISSO, Con Elkann ha parlato di Ferrari e Italia

Emergono ulteriori dettagli su quello che è stato il faccia a faccia dai toni colloquiali che si è tenuto lunedì pomeriggio a New York nel corso del Columbus Day tra il presidente della Fiorentina Rocco Commisso e il numero uno della Fiat e azionista della Juventus John Elkann. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione i due, oltre che di Serie A e di come i viola potranno un giorno competere ad alto livello al pari dei bianconeri, hanno parlato anche di motori (in particolar modo della Ferrari) e della Nazionale di calcio azzurra, due grandi passioni del numero uno gigliato che hanno incontrato i favori dell'imprenditore italiano.