COMANDANTE DUSAN: LA SALVEZZA È PIÙ VICINA, IL RINNOVO NO(N ANCORA)

Sono 16 gol in Serie A, 16 volte che Dusan Vlahovic è riuscito a gonfiare la rete della porta avversaria. Senza troppe discussioni, si può definire l'apporto del serbo vitale perché questa Fiorentina riesca a rimanere aggrappata alla Serie A, un ruolo da comandante nella missione viola, e sarebbe da ciechi non riconoscere un assoluto merito a Cesare Prandelli, costruttore paziente di quella creatura che oggi sembra diventata una macchina da gol. Una delle più giovani e prolifiche di tutta Europa, e ce l'ha la Fiorentina. Già, ma inevitabilmente un prospetto come il classe 2000 non può che attrarre una selva di ammiratori.

In prima fila Roma e Borussia Dortmund, con il Milan che comunque guarda interessato dalle retrovie. Senza dimenticarsi degli assalti del Lipsia nello scorso autunno, prontamente rispediti al mittente dalla dirigenza viola. C'è da giurarci, da qui alla fine del campionato, se Vlahovic continuerà così, garantendo la salvezza alla sua squadra a suon di gol come più o meno racconta il presente, qualcun altro si aggiungerà alla lista. La possibilità di tirare un sospiro di sollievo è arrivata dopo la vittoria di ieri a Verona, ma sul fronte rinnovo ancora non si registrano significativi passi in avanti.

Rocco Commisso lo coccola: ci palleggia, ci ride e ci scherza. Vuole trasmettere le giuste vibrazioni umane prima di scendere nella contrattazione. Per primo il presidente sa che il talento e il ruolo attuale di Vlahovic nella Fiorentina non si rispecchiano in quell'accordo da 800mila euro stagionali a scadenza 2023, ma al momento non dipende solamente dalla sua volontà l'estensione. Il centravanti, assistito dal suo entourage (che non manca di fare occasionali visite alla Roma) si sta prendendo il suo tempo, in attesa magari anche di un segnale. Le ultime indiscrezioni raccolte in tal senso raccontano della volontà del presidente viola di spingersi oltre la barriera dei 2 milioni, aspettandosi però una lieve diminuzione della richiesta, attualmente bloccata sui 3 circa. Con un gioco di bilanciamento su alcuni contratti che vanno in scadenza, presto la proposta potrebbe diventare realtà, e dalla risposta che ne scaturirà sarà probabilmente più chiaro il futuro prossimo sul tema. L'ipotesi più accreditata è che la discussione si incendi alla conclusione della stagione. Prima c'è una salvezza ancora da conquistare, anche e soprattutto grazie ai gol di Vlahovic.