COLPANI, BUONA LA PRIMA. KOUAME E FORTINI OK. CHRISTENSEN USCITA KAMIKAZE

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

I PIU

COLPANI - Ottima prova anche alla luce del fatto che in questa pre-season non aveva fatto neanche le amichevoli con il Monza. E' entrato subito in partita, con personalità e buon dialogo con i compagni di squadra, andando anche in pressione sull'avversario per evitare ripartenze.. Grazie alla generosità di Kouame riesce anche a segnare il suo primo gol. Buona la prima insomma.

KOUAME - Palla al piede a campo aperto non ha problemi ad andare in rete. La tripletta (in questa fase di preparazione aveva già segnato una doppietta quella alla Primavera viola), l'assist per Colpani (ma a volte la generosità è un suo limite) e la fascia nella ripresa le ciliegine di una prestazione in cui ha preso anche due pali. Certo di fronte non troverà sempre il Grosseto.

FORTINI - Interpreta bene il ruolo di esterno sinistro di centrocampo, attaccando bene e facendo cross al centro per i compagni. Ovviamente di fronte ha avversari di serie D ma l'esterno della Primavera è una bella scoperta anche in Prima squadra.

I MENO

CHRISTENSEN - Esce malissimo sul gol del Grosseto, andando purtroppo a farfalle, e nella ripresa, sul 2-0, con tutta la difesa rimaneggiata e giovane rischia il patatrac. Il danese continua dunque a non convincere nelle uscite anche se sul secondo gol non ha molte colpe.

QUARTA - Non è una bocciatura ovviamente perché deve ancora carburare, visto che questi sono i suoi primi minuti in viola dal rientro anticipato dalle sue vacanze post Coppa America. Il giocatore ha perso l'avversario sul primo gol poi per il resto ordinaria amministrazione.