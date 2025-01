COLLU, Nessun precedente coi viola: 3 gare dirette in A

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'arbitro di Fiorentina-Genoa sarà Giuseppe Collu della sezione di Cagliari. Un arbitro giovane che all'attivo ha solamente tre partite dirette in Serie A, quella di domenica sarà quindi la quarta in assoluto. Dall'anno scorso è stato promosso come arbitro di Serie A e B, mentre negli anni precedenti (più precisamente dal 2015) è stato direttore di gara nelle categorie più basse tra Serie D e Serie C.

Il 5 novembre 2023 dirige la sua prima partita in Serie A (Verona-Monza, terminata 1-3). Diventa il secondo arbitro sardo a dirigere una partita in Serie A dopo Antonio Giua, e il primo cagliaritano in assoluto. Oltre a questa gara poi ha arbitrato, sempre nelle stagione passata, Monza-Genoa (1-0), mentre in questo campionato è stato chiamato a dirigere Bologna-Lecce finita 1-0.