CINQUINI A FV, Torreira via? Può sostituirlo Amrabat

Oreste Cinquini, ex direttore sportivo della Fiorentina, ha parlato, in esclusiva, a FirenzeViola.it, trattando molti argomenti, tra cui anche quello riguardo ad un possibile sostituto di Lucas Torreira: "Intanto hanno Amrabat, quindi non sono scoperti. Quando ha sostituito l'uruguaiano ha fatto belle prestazioni. Non abbiamo visto quello di Verona, ma potrebbe tornare su quei livelli. Per quanto riguarda la vicenda Torreira, gli agenti sparano alto, però uno come lui non è facile da sostituire. Amrabat a Verona giocava a ridosso della difesa e del centrocampo, è forte fisicamente, poi chiaramente non ha le qualità tecniche di Torreira e nemmeno quella personalità. Però è un bel giocatore".

