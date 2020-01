CHIESA RECUPERATO, BENASSI C'E', VLAHOVIC NO. BEFFA DRAGO

DRAGOWSKI – Uscita tempista su Palacio a metà primo tempo anche se poi perde il possesso del pallone. Attento in due circostanze sempre su Sansone nella prima parte del secondo tempo poi blocca il tiro centrale di Soriano e soprattutto respinge d'istinto su Bani. Beffato dalla punizione del pareggio, 6

MILENKOVIC – Bene sia su Sansone che su Soriano nella prima frazione di gioco anche se il cartellino giallo lo rimedia quasi a metà campo su Palacio. Poche sbavature, 6

PEZZELLA – Puntuale nelle chiusure del primo tempo si fa vedere di testa a poco dall'intervallo. Attento anche nella ripresa è però ingenuo nel regalare la punizione che il Bologna trasforma nel pareggio, 5,5

CACERES – Pochi minuti e si fa subito sentire in marcatura su Orsolini, poi però perde Palacio un paio di volte. Ammonito in avvio di ripresa tutto sommato tiene, 6

LIROLA – Comincia bene creando problemi al dirimpettaio Denswil, finisce malino il primo tempo con un'ammonizione evitabile. Sua la prima conclusione a rete nel secondo tempo. Chiude in crescendo, 6,5

BENASSI – Iachini lo ripropone titolare preferendolo a Badelj e lui ringrazia con lo splendido tiro al volo da fuori area che vale il vantaggio della Fiorentina. Aggiunge due buoni break a metà campo nel corso della ripresa. Era stato decisivo, 7

PULGAR – Da ex di turno è tra i più fischiati dal Dall'Ara, lui gioca più semplice possibile ed è molto falloso rischiando spesso il giallo che alla fine arriva a venti dalla fine. Si rivede su punizione con pallone fuori prima che nel finale cali vistosamente, 5,5

CASTROVILLI – Iachini gli concede qualche metro in più spingendolo in un ruolo da trequartista, lui risponde a sprazzi. Nel secondo tempo costruisce bene l'ottima occasione di Chiesa poi obbliga Bani al giallo con una bella percussione. Viene fuori alla distanza, 6,5

Dal 45'st CECCHERINI – S.v.

DALBERT – Bene in anticipo su Tomiyasu nelle prime battute di gara, un po' meno nell'azione in cui Palacio segna in posizione di offside. Più dedito alla difesa nella seconda frazione gestisce male un contropiede invitante. Intermittente, 6

Dal 35'st VENUTI – S.v.

CHIESA – In luce dopo una decina di minuti con serie di finte al limite e tiro deviato in corner da Skorupski. Al di là delle occasioni è la partecipazione la migliore novità come conferma il pallone strappato all'avversario nell'azione poi sprecata da Vlahovic al quarto d'ora del secondo tempo. Di lì a poco trova la gran risposta di Skorupski dopo l'invito di Castrovilli. Recuperato, 6,5

VLAHOVIC – Non un buonissimo primo tempo con tanto di pallone perso, alla mezz'ora, sul quale Soriano e Poli per fortuna non si trovano. Quando ha lo spazio per il tiro spara alle stelle. Giornataccia, 5

Dal 20' st BOATENG – Non un buonissimo impatto con qualche pallone perso di troppo, 5,5

IACHINI – Conferma le indicazioni della vigilia senza stravolgere il vecchio assetto: davanti torna Chiesa accanto a Vlahovic, in mezzo c'è Benassi con Pulgar in regia e Badelj in panchina. Si sgola in particolare con Vlahovic nella prima mezz'ora, poi il gol di Benassi facilita il compito dei suoi. A metà secondo tempo richiama Vlahovic e inserisce Boateng con la sua squadra che punge in contropiede. Dopo l'inserimento di Venuti per Dalbert la Fiorentina la difesa dei tre punti sembrava cosa fatta, poi la punizione di Orsolini ha il sapore della beffa, 6