CHIESA E VLAHOVIC. DUO UNDER-23 CHE PUÒ PRENDERSI FIRENZE

C'è una nuova coppia che domina l'attacco di casa Fiorentina: Federico Chiesa e Dusan Vlahovic. I due vanno a braccetto anche in questo periodo di lontananza forzata e tra dirette Instagram in comune e discorsi sul futuro, non è difficile trovare i loro nomi nella stessa frase.

Anche nel recente passato Chiesa e Vlahovic sono andati spesso insieme. A cominciare dal campionato, dove se il tabellino dei marcatori ha segnato entrambi i nomi, allora la Fiorentina ha vinto. È successo a Napoli e a Genova - sponda Sampdoria - con i due attaccanti della Fiorentina che hanno offerto probabilmente le loro migliori prestazioni.

Ora che la Serie A si è fermata sono ricominciati invece i discorsi relativi ai rinnovi dei due astri nascenti di maglia viola. Per Chiesa se ne parla da tempo anche se resta ancora una piccola distanza da colmare, per Vlahovic invece ormai le cose sono praticamente fatte. In estate entrambi saranno tentati dalle sirene di mercato, che si prevedono spiegate: il duo under-23 più prolifico d'Italia, però, potrebbe decidere di prendersi la Serie A partendo da Firenze.

Anche perché hanno le caratteristiche giuste per completarsi. La forza e il carisma del giovane serbo, la velocità e l'agilità del gioiello cresciuto in viola. Chissà che la Fiorentina non abbia in casa i due supereroi del futuro.