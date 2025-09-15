Chi salvi in Fiorentina-Napoli 1-3? Vota il sondaggio di FirenzeViola.it

Finisce male l'esordio casalingo della Fiorentina di Stefano Pioli. Al Franchi il Napoli batte 3-1 i gigliati grazie alle reti di De Bruyne, su rigore, e Hojlund nel primo tempo e di Beukema nella ripresa. Per i viola a segno Luca Ranieri nel finale. Un gol che ha dato una scossa ai viola negli ultimi dieci minuti di gara ma che non è bastato per rimontare la formazione di Antonio Conte. Un ritorno amaro al Franchi per la Fiorentina che è ancora alla ricerca dei primi tre punti in campionato. Come al solito FirenzeViola.it chiede ai suoi lettori di votare il migliore in campo tra gli uomini di Pioli. Di seguito il link per votare:

