Alfred Duncan, chi l’ha visto? Non si parla del celebre programma della Rai, bensì del quesito che ci si pone sulla fine che abbia fatto il ghanese della Fiorentina, ancora praticamente non pervenuto negli impegni affrontati finora dai viola.

Colui che era stato una colonna portante della prima Fiorentina targata Italiano, ha fin qui messo insieme solamente 5 presenze in tutta l’annata. Facendo un excursus storico della sua parabola stagionale, tutto nasce dall’infortunio al bicipite femorale riportato in preparazione nell’amichevole col Galatasaray. Quella vicenda lo ha fortemente limitato in questo avvio, visto che dopo i 61 minuti disputati all’andata contro il Twente e i successivi 45 a Empoli, non è più comparso in campo fino alla figuraccia europea di Istanbul. Solo 23 minuti tra la sfida con i turchi e quella contro il Verona. Poi giusto 3 minuti a Bergamo, ma soprattutto nemmeno uno in quel di Edimburgo contro gli Hearts.

In una gara messa in cassaforte prima dei minuti finali e dove Italiano ne ha approfittato per mettere benzina nelle gambe di chi ha avuto più di qualche problema, come Gonzalez o Dodò, il centrocampista ex Sassuolo non ha neanche toccato il campo. Viene spontaneo chiedersi il perché, uno che è stato un pilastro del tanto agognato ritorno in Europa e che necessita sicuramente di ingranare minutaggio, non abbia avuto nemmeno un briciolo di spazio in una partita in cui avrebbe potuto approfittarne per riprendere confidenza col terreno di gioco, quantomeno sul finale di gara.

Nessuno ha mai messo in dubbio l’importanza di Duncan nella rosa della Fiorentina, specie perché Italiano lo scorso anno si è affidato eccome al ghanese, che disputò ben 33 gare su 38 in campionato, ripagando la fiducia con 2 assist e 2 gol, uno tra l’altro decisivo nella fondamentale sfida del Franchi con la Juventus all’ultima giornata. Proprio alla luce di queste considerazioni, l’auspicio del club gigliato e di tutti i suoi sostenitori non può che essere quello di recuperare il miglior Duncan, pedina che senza dubbio può dare il proprio contributo al centrocampo viola con tanto di muscoli, fisicità e magari qualche rete, a maggior ragione in un periodo in cui la squadra non mostra troppa confidenza con la porta avversaria.