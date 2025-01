Che fare con Comuzzo? Votate il sondaggio di FirenzeViola.it!

A sorpresa, si sono accesi i riflettori del mercato per Pietro Comuzzo: sul difensore della Fiorentina è in forcing il Napoli, con Antonio Conte che vorrebbe fare di tutto per portare il classe 2005 in azzurro già a gennaio. Colonna dei viola nella prima parte di campionato, Comuzzo è senza dubbio uno degli under 21 migliori del campionato, nonché uno dei prodotti di punta del settore giovanile della Fiorentina. Le cifre di cui si parla sono molto alte, con Pradè e i suoi che chiederebbero almeno 35 milioni. Voi che fareste se foste un dirigente viola? Vi chiediamo di rispondere al nostro sondaggio qui:

