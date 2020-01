CESSIONI, Cristoforo in viaggio, Dabo e Thereau...

E' ormai fatta per il trasferimento di Sebastian Cristoforo all'Eibar anche se il giocatore è in viaggio in questi minuti per la Spagna, in prestito con obbligo condizionato di riscatto. Nella Liga la squadra è attualmente sedicesima in classifica e il riscatto del prestito di Cristoforo avverrà secondo quanto appreso da Firenzeviola solo a salvezza acquisita. In caso di malaugurata retrocessione dell'Eibar insomma il giocatore dovrebbe ritornare alla Fiorentina, con il quale ha un contratto fino al 2021. Un po' la stessa formula con cui l'uruguaiano era stato preso dalla Fiorentina il cui riscatto scattò appunto a salvezza avvenuta (in quel caso molto presto visto che gli obiettivi erano altri, come per Maxi Olivera).

Se Cristoforo lascia un posto vuoto nella rosa di Iachini, visto che era regolarmente convocato, non si noterà la differenza per Bryan Dabo che invece era del tutto fuori dal progetto tecnico, come Cyril Thereau. Il giocatore nazionale del Burkina è già a Ferrara, e si allena con la Spal da lunedì scorso, oggi con il gruppo, anche se non è ancora tesserato con il club biancoceleste e quindi con la Fiorentina non sarà in campo.

Infine oggi è passato al centro sportivo l'agente di Thereau (LEGGI QUI), l'altro giocatore ai margini. Non sono però emerse novità di rilievo con il giocatore che a Firenze, nonostante non giochi, si trova bene, così come il figlio che frequenta la scuola francese e gioca a calcio. Ma fino all'ultimo giorno di mercato tutto è possibile, rescissione compresa. Ma Thereau, da febbraio, potrebbe comunque accordarsi con chi vuole essendo in scadenza di contratto.