CECCARINI A FV, Ribery per me sarà viola. Tonelli...

L'esperto di mercato Niccolò Ceccarini ha parlato a "Garrisca al Vento!", la trasmissione di FirenzeViola.it in onda su TMW Radio, spiuegando il punto sulle trattative viola.

Su Tonelli: "Credo che sia un'operazione da ultima settimana di mercato. Parallelamente la Fiorentina lavora su altre opzioni, compreso Bonifazi che più di ogni altro viene preso in considerazione. Però c'è l'ostacolo legato alla formula, cosa che non accade invece con il Napoli. Anche se Tonelli non so quanto potrebbe accettare un'altra soluzione in prestito... So che la Fiorentina aveva offerto 5 milioni di euro un po' di tempo fa, poi non so se ce ne sono state altre. C'è anche Mammana in uscita dallo Zenit. Di sicuro un difensore centrale verrà preso".

Su Ribery: "Io respiro aria di grande ottimismo. Vuol dire che siamo parecchio avanti: per me siamo ai dettagli e Ribery alla fine firmerà questo biennale con la Fiorentina. Mi sembra che il giocatore abbia detto sì, quindi per me si fa. Si aspetta semplicemente di sistemare gli ultimi aspetti ma la Fiorentina è convinta di farcela".

Sull'attaccante: "Llorente sarebbe un bel nome ma ci sono in vantaggio altre squadre. Però la situazione legata all'attaccante è parecchio complicata al momento: io farei una scelta su Vlahovic tenendo Simeone come terza scelta. Nel caso uscisse il Cholito qualcosa potrebbe cambiare ma o prendono qualcuno che sposta gli equilibri, oppure più spazio a Vlahovic".

Su Chiesa: "Facciamo arrivare il 2 settembre, poi tornerà tutto come prima. C'è una certezza al momento: Chiesa resta alla Fiorentina".

Su Biraghi: "Inutile trattenere un giocatore che vuole andare. Però devono ancora quadrare le situazioni".