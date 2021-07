CASTROVILLI, Adesso vacanze in Grecia, poi la Viola

Gaetano Castrovilli, dopo la scenografica proposta di matrimonio alla sua compagna Rachele Risaliti il 16 luglio, è volato in Puglia a Minervino, e non ha ancora terminato le sue ferie che dureranno tutto luglio. La coppia secondo quanto appreso da Firenzeviola andrà infatti a trascorrere un breve periodo di vacanza in Grecia. Il giocaotre si aggregherà alla Fiorentina al rientro della squadra da Moena, i primi di agosto dopo che Italiano avrà concesso, presumibilmente, un paio di giorni ai suoi per riabbracciare le famiglie prima di tuffarsi nella preparazione della Coppa Italia.