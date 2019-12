CASTING PROLUNGATO

Con l'esonero di Montella arrivato questa mattina, è iniziato immediatamente il casting da parte di Barone e Pradè per trovare il sostituto prima del ritorno della squadra previsto il 29 di dicembre. Una serie di telefonate e incontri che hanno preso tutta la giornata dei dirigenti viola e che continueranno anche nella giornata di domani. L'obiettivo è quello di trovare un traghettatore che accetti di buon grado sei mesi di contratto e che abbia la carica e la voglia di far svoltare un gruppo svuotato da mesi con risultati decisamente negativi. Quelle 4 vittorie in campionato pesano come macigni ed è evidente che allo spogliatoio serva una scossa.

Il nome più concreto è quello di Beppe Iachini. Ex mastino viola con il carattere come principale qualità da mettere a disposizione del club viola. Lui ha già fatto sapere di voler accettare un ruolo anche di passaggio pur di allenare una delle squadre che gli è rimasta nel cuore grazie alla lunga militanza al Franchi. Insieme a lui, un altro nome che pare essere caldo è quello di Luigi Di Biagio, che piace alla società perché ha rappresentato la Nazionale guidando l'U21 ma che si porta dietro il fardello, decisamente pesante in questa situazione, di non aver mai allenato in Serie A.

Più defilati ma pur sempre all'interno del casting viola, ci sono Davide Ballardini e Cesare Prandelli. Il primo ieri è stato avvistato allo stadio ad osservare da vicino la debacle della Fiorentina contro la Roma; il secondo è rimasto nel cuore di migliaia di tifosi fiorentini e porta Firenze nel cuore addirittura al punto di abbonarsi per le partite casalinghe. L'ex Genoa, con la mossa di presentarsi allo stadio, non avrebbe riscontrato grande favore in una parte dei dirigenti e per questo al momento pare una soluzione più distante ma non da scartare. L'ex ct invece, non è ancora stato contattato, ma non è da escludere che nella giornata di domani possa incontrare i dirigenti viola per parlare del futuro.

In ogni caso la scelta dovrà essere ponderata e con una strategia ben precisa da poter portare avanti anche in estate. L'errore commesso quando è stato riconfermato Montella, non può essere ripetuto. La classifica piange e la squadra non ha più tempo da perdere.