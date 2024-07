CALCIO DI LUGLIO

Fonte: a cura di Jacopo Mannina

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Le prime amichevoli durante il ritiro estivo, si sa, non possono essere valutate in modo critico se non per quanto riguarda l'approccio dei giocatori all'evento e la disponibilità di essi nel cercare di capire le direttive del proprio mister. E quando l'allenatore è nuovo, come nel caso della Fiorentina, questi incontri valgono doppio. Ieri la squadra, che è ancora un cantiere aperto, ha risposto subito alle prime indicazioni di Raffaele Palladino cercando di proporre la difesa a tre, anche se per emergenze legate al numero degli interpreti, come difensore centrale ha giocato solo Ranieri. Nel secondo tempo, invece, è sceso in campo Lucchesi che però, per precauzione dopo un contrasto, è uscito dal campo. L'incontro in famiglia contro la Primavera non è però l'unico che si giocherà al Viola Park né tantomeno nel mese di Luglio. Quale sarà il cammino della squadra di Palladino per mettere fieno in cascina?

Aumenta la difficoltà - Dopo il test contro la Primavera, l'anno scorso al Viola Park, ancora in fase di ammodernamento, la squadra di Italiano trovò il Parma, prossima avversaria della Fiorentina in questo campionato. Quest'anno, invece, sempre dalla Serie B, arriva la Reggiana. L'ex squadra di Bianco e Goretti affronterà la Fiorentina il 19 luglio, questo Venerdì. Vedremo se in occasione di questo appuntamento, che coincide con la fine del ritiro, Palladino proverà a lanciare nella mischia Moise Kean, ieri rimasto ai box, e soprattutto se gli altri interpreti proveranno a sfondare la soglia dei 45 minuti giocati.

La tournée inglese - Dopo il test contro la Reggiana, a fine mese, la Fiorentina partirà per l'Inghilterra per una mini tournée che la vedrà impegnata in match ravvicinati, dal 26 al 30 luglio, contro Bolton, Preston ed Hull City. Tanta legna al fuoco, in un periodo della preparazione nel quale è plausibile che si sia aggregato al gruppo anche qualche volto nuovo. Vedremo se, nel caso dal mercato arrivasse qualcuno, sarà già pronto per questi appuntamenti. Alle sfide di Luglio si aggiungono anche quelle contro il Montpellier a Firenze il 4 Agosto ed il giorno seguente, presso lo Stadio Zecchini, contro il Grosseto, ma quella del prossimo mese sarà già un'altra Fiorentina. Per il momento mancano solo 33 giorni all'inizio del campionato ed il calcio di Luglio sarà utile soprattutto per conoscere a pieno le idee del nuovo tecnico.