CAG-FIO 1-1, Deiola riporta tutto in parità di testa

© foto di www.imagephotoagency.it

Alla quinta palla-gol, il Cagliari passa in vantaggio: è ancora Alessandro Deiola, scappato a tutta la difesa viola, a battere di testa per l'1-1 degli isolani su un cross telecomandato di Prati. L'arbitro però ferma tutto per una posizione di partenza irregolare del centrocampista di casa: il check dura qualche istante, poi Prontera, corretto dal Var, convalida il gol. Tutto buono ed esultanza collettiva con dedica speciale per Claudio Ranieri, sommerso dai suoi ragazzi.