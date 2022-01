CAG-ACF 1-0, Joao Pedro segna ad inizio st

Pronti via ed il Cagliari è già in vantaggio: dopo due minuti dall'inizio della ripresa Joao Pedro sovrasta Odriozola e gira con uno splendido colpo di testa in sospensione un cross dalla bandierina di Gaston Pereiro, deviazione aerea che scavalca Terracciano e si infila sul secondo palo. Rossoblù in vantaggio all'Unipol, per la Fiorentina una doccia fredda ad inizio ripresa.