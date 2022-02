CABRAL, Ora voglio entrare nella storia della Serie A

Anche le dichiarazioni del nuovo acquisto viola Arthur Cabral rientrano tra le notizie più lette della giornata su FV. "Rispetto quello che ha fatto qui Vlahovic, che ha dei grandi numeri. Io arrivo qui per cercare il mio spazio - ha detto l'ex bomber del Basilea in conferenza stampa di presentazione - sto cercando di adattarmi a un contesto diverso da quello del campionato svizzero. Voglio entrare nella storia della Serie A come hanno già fatto in passato altri brasiliani".

