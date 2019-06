BYE BYE, ROCCO

Rocco Commisso se n'è ufficialmente andato da Firenze. Il nuovo proprietario della Fiorentina è ripartito da Peretola circa un'ora fa specificando ai media presenti che con ogni probabilità non farà ritorno in riva all'Arno prima del mese di agosto. Cinque giorni intensi per il tycoon, tra lavoro e conoscenza della città.

"Non mi aspettavo la cultura e le tradizioni di Firenze in cui mi sono immerso: è stato tutto bellissimo. Abbiamo scherzato con la gente, come dite qui? Fohi?", le dichirazioni di Commisso, allegro come sempre. Giornate di leggerezza trascorse assieme alla propria famiglia, dunque, ma anche di progetti e summit per iniziare a costruire la squadra che verrà.

A tal proposito i faccia a faccia con il tecnico Montella e il ds Pradè sono stati intensi e frequenti, sempre al fianco di Joe Barone. Difficile ad ora provare a fare previsioni, visto che, se il magnate italo-americano è abile in qualcosa, questa è la discrezione. Ma la speranza di fare una grande squadra - ha detto - c'è eccome.

La stessa speranza nutrita dai tifosi viola, accorsi in massa negli ultimi giorni ad aggiudicarsi i primi abbonamenti. Magari confidando nella permanenza di Federico Chiesa, che Commisso ha dichiarato a più riprese di voler trattenere. "Non ho ancora parlato con lui. Credo che ci sarà un contatto con Enrico, non so se con me o Barone. Ma ci sarà". Parola Rocco...