BUON FERRAGOSTO DA FIRENZEVIOLA.IT

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

La redazione di Firenzeviola.it, nel fare i migliori auguri di buon Ferragosto a tutti i suoi affezionati lettori, ricorda come gli aggiornamenti continueranno anche nella giornata di oggi, seppur a scartamento ridotto. Saremo comunque in grado di offrirvi tutte le principali notizie che riguarderanno la Fiorentina, con in più tantissimi approfondimenti e alcuni focus da non perdere realizzati appositamente per voi. Per quanto riguarda Radio FirenzeViola saremo in diretta radio e video dalle 10 alle 16. Continuate a seguirci e...

Buon Ferragosto da parte di Firenzeviola.it!

La Redazione di FV