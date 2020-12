BUDEL A FV, Ai viola manca uno come Gervinho

"Dalla Fiorentina mi aspettavo una gara più arrembante. La partita è stata condotta principalmente dall'Atalanta, che è stata brava a sbloccare la gara al momento giusto, sapendo aspettare da grande squadra". Si è espresso così, in esclusiva a FirenzeViola.it, l'ex centrocampista di Cagliari e Brescia Alessandro Budel, oggi opinionista e commentatore tecnico Dazn che ieri era in telecronaca per la partita Atalanta-Fiorentina, vinta dai bergamaschi 3-0.

È rimasto sorpreso dall'esclusione iniziale di Ribery, Callejon e Castrovilli?

"Sì, devo dire che mi ha sorpreso. A mio avviso la Fiorentina non è in grado, per caratteristiche, di fare una gara di attesa. Non ha quel tipo di giocatori, come poteva essere il Parma dell'anno scorso che con Gervinho riusciva a far male in contropiede. Con i giocatori di qualità che ci sono all'interno della rosa viola, la Fiorentina dovrebbe puntare sul fare possesso e provare a far male con azioni manovrate. Quando fai una partita di tenuta è normale che poi anche la stessa punta, in questo caso Vlahovic, soffre e viene lasciato a se stesso".