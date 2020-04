BUCCHIONI A FV, Mercato? Una punta alla Quagliarella

Nella diretta FV di oggi per OSMA è il turno del giornalista ed editorialista di Firenzeviola.it Enzo Bucchioni. Ecco le sue parole: “Il bilancio di quest’anno è ottimo: non mi sono dimenticato di quello che accadeva a Firenze pochi mesi fa. Sono state poste le basi di un futuro che sarà ottimo. Rocco è un personaggio straordinario, farà una squadra importante al di là del discorso stadio e coronavirus. Sono certamente stari fatti degli errori, come la conferma di Montella, ma è normale per una nuova proprietà arrivata qui da pochi mesi. Il mercato in questa fase? Sì, procede nonostante questo periodo di stop: gli obiettivi della Fiorentina sono chiari fin da gennaio. Serve un centrale dai piedi buoni, un centrocampista al posto di Badelj e un attaccante alla Quagliarella, cioè d’esperienza e con i gol nel curriculum. Chiesa? Avrà un contratto da 4 milioni e poi alle porte c'è l'Eurpeo, ora non può rischiare di non giocare e perdere la convocazione. Ora è caduto il diktat di Rocco del 'Non ti vendo' ma ci sono chances alte che Chiesa resti”.