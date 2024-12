BOVE, Da Eriksen ai possibili scenari: gli aggiornamenti

FirenzeViola.it

Tra le notizie più lette della giornata appena conclusa ci sono soprattutto gli aggiornamenti su Edoardo Bove, ancora ricoverato a Careggi anche se assolutamente sotto controllo. Sui giornali si parla dell'impianto di un defibrillatore cardiaco sottopelle che secondo Repubblica avverrà a stretto giro di posta. La Gazzetta invece ha ricostruito tutti i problemi avuti dal centrocampista negli anni, ripartendo dalla miocardite post-Covid sofferta nel 2020, oltre a un problema miocardico riscontrato in età adolescenziale, dettagli che sono stati riportati nelle anamnesi effettuate per le visite di idoneità sportiva.

Ci vorrà ancora un po' di tempo per capire quale sarà il futuro sportivo di Bove anche se l'episodio Eriksen induce a pensare che in caso di impianto del defibrillatore di "prevenzione secondaria" non potrebbe più giocare in Italia.