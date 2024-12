REP. FI., Bove: a breve sul cuore un mini-defibrillatore

FirenzeViola.it

Quali sono i prossimi passi per Edoardo Bove? La Repubblica (edizione fiorentina) scrive che nelle prossime settimane arriveranno i risultati degli esami genetici dei test a cui è stato sottoposto il centrocampista della Fiorentina, intanto è stata fatta una risonanza che avrebbe trovato un’area del cuore, il ventricolo sinistro, con una cicatrice, dalla quale potrebbe essersi generata la crisi elettrica. E mentre si attende la diagnosi, si lavora anche per capire come trattare il giocatore della Fiorentina.

Già oggi, o al limite domani, scrive Repubblica, i cardiologi della aritmologia di Careggi, potrebbero impiantare un defibrillatore cardiaco sottopelle. L’utilizzo di quel tipo di dispositivo è previsto dalle linee guida internazionali sulle persone che hanno avuto un arresto cardiaco causato da una aritmia che ha provocato una fibrillazione per la quale è stata necessaria una defibrillazione. I medici del policlinico ieri hanno nuovamente discusso il caso e appunto oggi, oppure domani, dovrebbe essere fatto l’intervento in anestesia locale necessario per sistemare il defibrillatore.