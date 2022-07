BOROZAN A FV, Non mi stupisce Jovic, Milenkovic...

Il dirigente sportivo Vlado Borozan ha parlato ai microfoni di Firenzeviola.it affrontando diversi temi sulla Fiorentina, tra cui le situazioni dei giocatori serbi della rosa come ad esempio Milenkovic e Jovic. Di seguito le sue parole:

La Fiorentina ha preso Jovic, la stupisce che un giocatore che aveva una valutazione di mercato così alta sia finito ai viola, che gioca la Conference League?

"Non mi ha stupito, la Fiorentina è una grande società del calcio italiano. Ci sono situazioni difficili nella carriera di un giocatore dove non è felice perché non gioca, soprattutto quando hai davanti uno come Benzema, quindi è rimasto chiuso fuori. Il francese oggi è superiore a tutti gli attaccanti del mondo, è stata brava la Fiorentina a proporre un progetto così dove può far bene e avere di nuovo un ruolo da giocatore di primo ordine".

A proposito di un altro serbo, Milenkovic, che è il tema di giornata viste le parole di Barone sulla volontà di tenerlo. Secondo lei cosa dovrebbe fare e se ciò non rischia di protrarsi troppo a lungo?

"Mi ricorda la situazione di Vlahovic, dove c'è un muro contro muro. Il giocatore ha delle proposte e la Fiorentina le proprie richieste che non combaciano. Questo di solito porta ad una situazione come quella del numero 9 della Juventus. Il mercato a volte detta situazioni che si risolvono in fondo, adesso si vedrà come va avanti la squadra,perché Milenkovic non si sostituisce facilmente, la situazione è data dalla politica societaria che hanno i viola. Fossi un dirigente della Fiorentina non aspetterei agosto. Forse la situazione si poteva risolvere prima".