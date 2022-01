BOGDANI A FV, Kumbulla può ancora migliorare

La redazione di FirenzeViola.it ha contattato, in esclusiva, Erjon Bogdani, connazionale di Kumbulla e miglior marcatore di sempre della nazionale albanese.

Come vedrebbe Kumbulla nella formazione viola?

"Marsah è un buonissimo calciatore, è ancora giovane e ha molta prospettiva. Può giocare benissimo in una difesa a tre ma anche a quattro. Lui è in grado di leggere molto bene le azioni, ha un piede educato ed è forte di testa. Per come gioca mister Italiano può fare benissimo. Poi non dimentichiamoci che è un classe 2000 quindi ha importanti margini di miglioramento".

Come si spiega questo calo di rendimento a Roma?

"Mi dispiace che non riesca a rendere nella capitale e che non trovi spazio. Secondo me ha sbagliato la società a non aspettarlo e a non deve dargli fiducia. Difensori della sua statura devono giocare tanto per trovare la continuità giusta. Non può fare buone prestazioni se gioca così poco".