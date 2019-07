BOA SIMILE ALLA NUOVA DIRIGENZA, SARA' UN CASO? BENVENUTO FINALMENTE AD UN TERZINO DESTRO

Siamo appena entrati nel mese di agosto e sono arrivati i primi acquisti della Fiorentina, così potranno mettere un bel 2 al posto degli zero arrivi quei tifosi che vedevano con sospetto e preoccupazione il mercato estivo di Pradè. Lamentazioni antipatiche e di vedovalliana memoria, come se gli ultimi anni avessero visto arrivare a Firenze fior di campioni. Sono comunque contenta anche io che qualcosa si muova, soprattutto perché i nuovi arrivati alla corte di Montella hanno due caratteristiche che sembravano non appartenere più ai nostri colori: la grinta e, udite, udite, il terzino destro che pare esista ancora nel mondo del calcio.

Comincio con Kevin Prince Boateng che ha già fatto la foto ufficiale con Barone e mi sorge spontanea una domanda: sarà un caso che il primo acquisto viola abbia le caratteristiche della nuova dirigenza? Mi spiego, Rocco e Joe hanno un’immagine bella risoluta, sorridente ma molto decisa, danno l’idea che con loro puoi socializzare ma non li freghi e si fa come vogliono loro, cazzuti insomma è il termine giusto anche se poco elegante. Ecco Boateng ritengo che possa dare alla nostra squadra, oltre all’esperienza internazionale e un aiuto importate all’attacco, una buona dose di sana cattiveria, quel carattere che manca da secoli e che serve sempre come il pane. Ci fosse stato un Boa lo scorso anno nello spogliatoio forse non ci saremmo ritrovati a salvarci negli ultimi 90 minuti. C’è comunque chi mugugna già sulla sua età (32 anni) e sul fatto che sia bollito, proprio perché non può fare a meno di polemizzare. Non credo che sia troppo vecchio per dare il suo contributo alla Viola e spero che trovi le giuste motivazioni per fare gli ultimi anni di carriera alla grande qui da noi.

Nell’attesa che il campo mi dia ragione, sono felice per tutti i maschietti gigliati che rivedranno la Satta in tribuna. In questi giorni i social impazzano e vengono postate più foto di Melissa che di Prince! Se le informazioni che arrivano sono esatte, credo che dovremmo ringraziare la ex signora Boateng, in fase però di riavvicinamento al compagno, perché pare che la sua volontà di rimanere in Italia sia stata determinante nella scelta e sul suo profilo Instagram c’è già l’immagine dell’attaccante con la nuova maglia viola.

Passerei ora a Pol Lirola e alla gioia di vedere arrivare un buon difensore destro dopo Laurini, Gaspar, Diks e Salcedo, tanto per dire. Con questa operazione potremo ridare il suo posto reale a Milenkovic e una maggiore stabilità al reparto anche se non mi è ben chiaro se Pezzella e Biraghi sono incedibili. Vanno fatti i complimenti a Pradè perché, leggendo le notizie sull’operazione, vedo che l’ha spuntata sul Sassuolo facendo abbassare il prezzo dello spagnolo da 20 a 12 milioni più bonus. La fretta è una cattiva consigliera e può far fare affari sbagliati, lo dico per gli angosciati dal “anche oggi un s’è preso nessuno”. Adesso qualcosa si muove e spero sia un effetto domino che ci porti una Fiorentina divertente, un giusto mix di esperienza e gioventù, per toglierci qualche soddisfazione. E’ il mese che ci porterà al campionato e sappiamo benissimo che ci aspetta un inizio molto impegnativo.

La Signora in viola