BIGICA BIS, Vlahovic? Felice se rimane. Traorè...

Queste le parole di Emiliano Bigica rilasciate ai media presenti tra cui FirenzeViola.it : "A Ghidotti dopo oggi devo offrirgli una cena. Simone sta dimostrando di essere un portiere che ci sta regalando punti. Vedere il tabellino e constatare che abbiamo preso tre gol mi innervosisce. Il gol subito all'ultimo non da merito alla grande gara che ha giocato la Fiorentina. Siamo felici di aver conquistato la semifinale contro la Juventus. Beloko si sta abituando a diverse prestazioni importanti, nel pre gara aveva la febbre e non ha mangiato, nonostante questo ha trascinato i viola alla vittoria. Vlahovic si cala bene con grande personalità risultando uno dei nostri. Questa è una squadra che ha grandi margini di miglioramento. Traorè svolse il suo primo allenamento con me, ha fatto parte della mia squadra e fin da subito si è visto che poteva divertirsi nel mondo del calcio. A Viareggio aveva fatto vedere cose importanti contro di noi e lo sta dimostrando anche in Serie A. Vlahovic se rimane sono solo felice perché è importante per noi, sta dimostrando di darci una grossa mano in termini di risultati",