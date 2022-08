BIANCO, Pronto il rinnovo di contratto. Futuro…

Questa mattina il procuratore di Alessandro Bianco ha fatto visita alla dirigenza viola al centro sportivo Davide Astori. Secondo quanto raccolto dalla redazione di FirenzeViola.it il centrocampista sarebbe pronto a rinnovare nei prossimi giorni il proprio contratto con la Fiorentina fino al 2025 e, al meno per il momento, non si prospetta un futuro lontano da Firenze per il calciatore.