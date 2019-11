BETTIOL A FV, Spero in un derby Viola-Empoli in A

Dalla premiazione del "Giglio d'Oro" il ciclista Alberto Bettiol, toscano doc, ha parlato a FirenzeViola.it: "Finalmente è arrivata un vittoria quest'anno, per di più in una corsa ambita da tutti come il "Giro delle Fiandre". Questo mi inorgoglisce, sono veramente contento. In più ho potuto regalare tante emozioni ad appassionati e non: è una cosa che mi tocca. È stata una vittoria non solo mia, ma di tutti. Il prossimo anno cercheremo di riconfermarci se non di fare meglio. Sto imparando, sono ancora giovane".

Le Olimpiadi? "Mi dicono che il percorso sia molto duro. C'è tutto il tempo di prepararmi: se sarò pronto sarò il primo a chiamare il CT per essere convocato. L'Olimpiade è un sogno ma sulla carta è un po' duro. Non voglio rubare il posto a nessuno".

L'affetto della mia Regione? "Ieri ho ricevuto il Gonfalone d'Argento, è stata una grande soddisfazione. Ho ricevuto tanti premi ma di questo vado molto fiero. La Toscana mi ha dato la nascita e sono molto legato alle mie terre. Ovunque andrò questa resterà casa mia".

L'Empoli? "Abitando a Castelfiorentino gli azzurri sono la squadra più vicino. Mi piace la divisa e ho molto amici lì: è una squadra a cui auguro un grosso in bocca al lupo".

Il derby con la Fiorentina? "È una partita che sento molto anche io. Spero che la squadra viola torni ai suoi livelli. I tifosi se lo meritano. Con l'Empoli faremmo un bel derby".

Lo Scudetto? "Secondo me lo vince la squadra che è in testa attualmente, la Juventus. Però non credo vincerà la Champions".