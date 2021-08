BERTONI, N. Gonzalez renderà bene con Vlahovic

Nell'intervista concessa stamani a FirenzeViola.it, l'ex attaccante viola Daniel Bertoni si è espresso anche sul connazionale Nico Gonzalez: "E' un ragazzo molto bravo di testa, ha fatto gol di questo tipo con la Nazionale, ma non ha giocato molto con lo Stoccarda perché è andato in Germania molto giovane. Credo che alla Fiorentina renderà molto bene perché è un calciatore a tutto campo, può apparire in difesa come in attacco, poi è veloce, determinante sugli angoli... Con Vlahovic può fare molto bene".

Possono essere un problema i troppi infortuni avuti in passato?

"E' vero, è stato fermo diverso tempo in Germania, ma speriamo che nella Fiorentina non incontri questi contrattempi. Non si sa mai... E' un calcio diverso quello tedesco da quello italiano, che adesso è diverso dal passato, tranne la Nazionale con cui Mancini ha fatto un lavoro eccezionale".

