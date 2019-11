BENTEGODI, Arrivati alcuni fischi dei tifosi viola ai giocatori

Fischi ai giocatori viola al termine della partita del Bentegodi: i giocatori di Montella, al termine del match perso per 1-0 contro il Verona, sono andati sotto il curvino dove erano stipati i circa 3.500 sostenitori viola arrivati in Veneto ma dal curvino si sono alzati alcuni fischi che tradiscono un malumore evidente della piazza dopo il 5° ko stagionale che colloca la Fiorentina al 10° posto in classifica, ovvero nel classico anonimato degli ultimi quattro anni.