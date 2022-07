BENASSI E IL FUTURO IN BILICO: LUI SPERA ANCORA DI RIMANERE

Uno dei giocatori sotto la lente d’ingrandimento di Vincenzo Italiano, durante il ritiro di Moena, è stato senza ombra di dubbio Marco Benassi. Il classe ’94, tornato dal prestito all’Empoli, ha mostrato subito grande voglia di giocarsi le sue carte in maglia viola, disinteressandosi ad ogni altra opzione.

A cose fatte, l’avventura del centrocampista in Val di Fassa non può oggettivamente dirsi indimenticabile. Fosse anche solo per i problemi fisici che ha accusato negli ultimi giorni, i quali lo hanno costretto ad allenarsi a parte insieme ad altri punti interrogativi come lo stesso Aleksandr Kokorin.

Non per nulla sull'ex Torino sono già ripartite le voci di mercato, come quella che nelle ultime ore lo ha accostato al Lecce di Pantaleo Corvino. Ma, al di là delle ipotesi, secondo quanto ci risulta Benassi spera ancora di convincere la Fiorentina a puntare su di lui, magari, chissà, sfruttando la tournée alle porte.