BELTRAN E IL NUOVO RUOLO: CON PALLADINO SARÀ SECONDA PUNTA

Lucas Beltran si sta godendo il suo periodo di vacanza in America, al termine della prima stagione in Serie A che l'ha impegnato sotto tanti punti di vista. Primo fra tutti l'ambientamento, com'era naturale che fosse. Dopodiché la ricerca del ruolo ideale, che in un primo momento poteva sembrare quello di centravanti in alternanza con M'Bala Nzola per poi mutare in trequartista verso metà della stagione. Non con risultati esaltanti, considerando che le prestazioni dell'ex River Plate hanno subìto un'evidente flessione nei mesi cruciali.

Una nuova sistemazione.

Con Raffaele Palladino al comando si presenterà l'occasione di sperimentare Beltran da punta, a giudicare dalle parole del tecnico stesso: "Ho parlato anche con lui. Ha caratteristiche importanti, può giocare sotto punta ma anche come punta e ne abbiamo discusso. E' disponibile e questo mi piace". La sensazione, quindi, è che sia la volta buona per valutare le prestazioni dell'argentino nella mansione che più gli si addice. In linea generale, infatti, c'è l'idea che possa esaltarsi non giocando spalle alla porta ma nemmeno troppo distante.

L'impegno alle Olimpiadi.

Il grande ostacolo rimane l'onere rappresentato dalle Olimpiadi di Parigi. Il taglio del nastro è in programma il 24 luglio, quando l'Argentina Under 23 allenata da Javier Mascherano sfiderà i pari età del Marocco (ore 15:00, Stade Geoffroy Guichard, Saint-Étienne). La finale sarà il 9 agosto (ore 18:00, Parc des Princes, Parigi) e quindi, potenzialmente, il calciatore salterà tutta la preparazione estiva, motivo per cui Palladino potrebbe trovarsi a testarne l'efficacia solo a ridosso del nuovo campionato. Vedremo, ma la strada di Beltran è tracciata.