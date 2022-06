BARONE, Notizie false su di noi in una fase decisiva

Sono state le parole di Joe Barone, dg della Fiorentina, relative alla possibile cessione del club viola una delle notizie più lette oggi sulle pagine di FV. Ecco una sintesi delle dichiarazioni del presidente, rilasciate ai canali ufficiali del club: "La Fiorentina non è in vendita, lo voglio precisare per l'ultima volta, per tutti quelli che mettono queste notizie false in un periodo in cui tutti noi stiamo lavorando per preparare la Fiorentina al prossimo campionato. Ripeto, la Fiorentina non è in vendita, non va bene".

